Poroşenko'dan tehlikeli uyarı



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin doğusunda yeniden başlayan çatışmaların yayılabileceği uyarısında bulunarak "Rus terör gruplarının yeniden geniş kapsamlı askeri faaliyetlere başlaması tehlikesinin hala çok büyük olduğunu" söyledi.

Kiev'deki parlamentoda konuşan Poroşenko, edindiği bilgilere göre şu anda 9 binden fazla Rus askerinin Ukrayna'da olduğunu dile getirdi.

Çatışmaların ardından ordunun bölgede ağır silahlar kullanmasını savunan Poroşenko, ayrılıkçıların saldırılarına karşı orantılı bir yanıt verildiğini kaydetti. Bölgede yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerden Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Donbas, savaşı kötü bir rüya gibi unutabilirdi, eğer Moskova barışı Kiev gibi gerçekten isteseydi" diye konuştu.

Moskova ise Poroşenko'nun suçlamalarını geri çevirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı Minsk'te varılan barış anlaşmasını tehlikeye atmakla itham etti.

Avrupa Birliği'nden kınama

Avrupa Birliği de Ukrayna'nın doğusunda meydana gelen çatışmaları kınadı. Şubat ayında yürürlüğe giren ateşkesin Maryinka kentinde ağır bir şekilde ihlal edildiğini belirten Avrupa Birliği Komisyonu'nun sözcüsü, çatışmaların şiddet döngüsünü yeniden başlatma ve yeni insani acılara yol açma tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.

Ukrayna ordusu ve ayrılıkçıların verdiği bilgilere göre, doğudaki çatışmalarda çarşamba günü en az 24 kişi hayatını kaybetti.

AGİT de çatışmalarda yasaklı ağır silahların kullanıldığını doğruladı. AGİT, ayrılıkçıların Donetsk bölgesinde ağır silahlarla hareket ettiğini kaydetti.