T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Poroşenko'dan tehlikeli uyarı

Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılarla Kiev'e bağlı birlikler arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Devlet Başkanı Poroşenko, çatışmaların yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

04 Haziran 2015 18:58


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin doğusunda yeniden başlayan çatışmaların yayılabileceği uyarısında bulunarak "Rus terör gruplarının yeniden geniş kapsamlı askeri faaliyetlere başlaması tehlikesinin hala çok büyük olduğunu" söyledi.

Kiev'deki parlamentoda konuşan Poroşenko, edindiği bilgilere göre şu anda 9 binden fazla Rus askerinin Ukrayna'da olduğunu dile getirdi.

Çatışmaların ardından ordunun bölgede ağır silahlar kullanmasını savunan Poroşenko, ayrılıkçıların saldırılarına karşı orantılı bir yanıt verildiğini kaydetti. Bölgede yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerden Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Donbas, savaşı kötü bir rüya gibi unutabilirdi, eğer Moskova barışı Kiev gibi gerçekten isteseydi" diye konuştu.

Moskova ise Poroşenko'nun suçlamalarını geri çevirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı Minsk'te varılan barış anlaşmasını tehlikeye atmakla itham etti.

Avrupa Birliği'nden kınama

Avrupa Birliği de Ukrayna'nın doğusunda meydana gelen çatışmaları kınadı. Şubat ayında yürürlüğe giren ateşkesin Maryinka kentinde ağır bir şekilde ihlal edildiğini belirten Avrupa Birliği Komisyonu'nun sözcüsü, çatışmaların şiddet döngüsünü yeniden başlatma ve yeni insani acılara yol açma tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.

Ukrayna ordusu ve ayrılıkçıların verdiği bilgilere göre, doğudaki çatışmalarda çarşamba günü en az 24 kişi hayatını kaybetti.

AGİT de çatışmalarda yasaklı ağır silahların kullanıldığını doğruladı. AGİT, ayrılıkçıların Donetsk bölgesinde ağır silahlarla hareket ettiğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaKievBaşkanı PoroşenkoDevlet Başkanı Petro PoroşenkoPoroşenkoRusRusyaUkrayna Devlet Başkanı PoroşenkoMoskovaDışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna MinskBirliğiMaryinkaAvrupa Birliği KomisyonuDonetsk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24