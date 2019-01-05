Poroşenko, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin otosefallik belgesini almak için Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için "Tomos" adlı otosefallik (bağımsızlık) belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden almak üzere 5-6 Ocak'ta İstanbul'u ziyaret edecek.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'dan yapılan açıklamaya göre Poroşenko, Yüksek Rada Başkanı Andrey Parubiy ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yepifaniy Dumenko ile birlikte Ocak'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Poroşenko ve beraberindeki heyet, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüşecek.

"Tomos" adlı patrikhane kararnamesinin teslim töreni 6 Ocak'ta Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde düzenlenecek. Törenin ardından Bartholomeos ve Yepifaniy bir ayin düzenleyecek.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.