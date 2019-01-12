Poroşenko: Türkiye'den İHA alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye’den İnsansız Hava Aracı (İHA) alımı anlaşması imzalandığını açıkladı.

Geçen hafta Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA'sına yönelik anlaşma imzalandığını kaydetti.

Sputnik'in aktardığına göre, Poroşenko "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.

Poroşenko, açıklamalarına "Bu operasyonel ve taktik düzeydeki bu yepyeni İHA'lar yüksek teknolojik özellikli olmasının yanı sıra zırhlı araçları ve güçlendirilmiş mevzilerle denizdeki hedefleri vurmaya yönelik modern yüksek hassasiyetli füzelerle donatılabiliyor" sözleriyle devam etti.

Anlaşma Ukrayna devlet kuruluşu Ukrbronprom bünyesindeki Ukrspetsproekt ve Baykar Makina şirketi arasında imzalandı. Ukrayna ordusunu NATO standartları çerçevesinde yeni silahlarla donatmaya devam edeceklerini belirten Poroşenko'ya göre, anlaşma iki ülke arasında askeri-teknik alanda işbirliğini geliştirme hedefinin bir parçası oldu.

Rus basınında anlaşma kapsamında 12 adet Bayraktar TB2'nin satın alacağı kaydedildi.