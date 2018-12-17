Poroşenko: Erdoğan'a 'kilise sürecine müdahale etmediği için' minnettarım

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, Ukrayna\'yı Rus Ortodoks Kilisesi\'nin dini alanından çıkartıp Ukrayna\'da ayrı bir milli Ortodoks kilisesi kurması esnasında Fener Patrikhanesi\'ne müdahale etmediği için teşekkür etti.

Petro Poroşenko, Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'de düzenlediği yılsonu basın toplantısında, ilk olarak, önceki gün Ukrayna\'da Fener Rum Patrikhanesi tarafından Rus Kilisesi\'nden bağımsız milli bir kilise kurulması konusuna değinerek, bunun sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi. Basın toplantısına gelmeden hemen önce Fener Rum Patriği Bartholomeos\'la uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Poroşenko, Ukrayna\'da milli kilise kurulmasının, Ukrayna\'nın Rusya\'nın sömürgesi olmaktan ve Rus işgalinden kurtulması anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Konferansta DHA\'nın sorularını da yanıtlayan Poroşenko, \"Bu konunun sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti ilgilendiren bir mesele olduğunu söylediniz. Fener Patrikhanesi, Türk topraklarında bulunuyor. Türk makamlarının bu konuda bir desteğini aldınız mı\" şeklindeki soruya, \"Ben, Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, bu sürece müdahale etmediği için müteşekkirim. Kendisi hem Ukrayna\'nın, hem de kişisel olarak benim büyük bir dostumdur\", diye yanıt verdi. Ukrayna\'da yeni kurulan milli kilisenin Moskova Patrikhanesi\'nin Rusya Anayasası\'nda sahip olduğu şekilde özel bir statüye sahip olup olmayacağı yönündeki soruya ise Poroşenko, yeni kurulan kilisenin, Ukrayna\'daki diğer dini teşkilatlarla aynı statüde olacağı yanıtını verdi.

\"TÜRKİYE\'YLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI, KARŞILIKLI FAYDAYA DAYANMALI\"

Türkiye\'yle Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması konusunda müzakerelerin on yıldan fazla zamandan beridir devam ettiği yönünde DHA\'nın yönelttiği soruya verdiği yanıtta ise Poroşenko, Ukrayna\'nın pek çok ülkeyle serbest ticaret anlaşması konusunda görüşmeler yürüttüğünü, bunlardan İsrail\'le olan serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlandığı ve anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu belirtti ve Türkiye\'yle serbest ticaret anlaşması konusuyla Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv\'in doğrudan ilgilendiğini ve onun kendisine, Türkiye\'yle müzakerelerde en fazla uzlaşma gerektiren konularda aşamalar kaydedildiğini söylediğini aktardı. Poroşenko, \"Ancak, imzalanacak olan bir serbest ticaret anlaşmasının, hem Türkiye\'ye, ama hem de bize fayda sağlaması lazım. Erdoğan\'la aramdaki iyi diyalog atmosferi, bu konuda iyimser olmamıza imkan veriyor\", diye konuştu.

\"KIRIM TATARLARI\'NA ÖZERKLİK, ANAYASAYA EKLENECEK\"

Basın toplantısında Kırım Tatarları\'na da değinen Poroşenko, kendisinin, Parlamento\'da Anayasa Komisyonu\'an başvurarak, Kırım Tatarları\'na özerklik verilmesine ilişkin, Parlamento\'dan geçme ihtimali yüksek olan bir yasa tasarısı hazırlamaları çağrısında bulunduğunu ifade etti. Poroşenko, bu konuda Parlamento\'da kendi fraksiyonuna da, bu tasarıyı desteklemesi çağrısında bulunacağını kaydetti.

\"EN BÜYÜK UTANCIM, BOŞ VAAT VERMEK OLDU\"

Poroşenko, bir gazetecinin, \"Cumhurbaşkanlığınız döneminde en utanç duyduğunuz politikanız ne oldu\" şeklindeki sorusuna, \"Utanç duyduğum şey, (Rusya\'yla fiilen devam eden) savaşın çok kısa sürede sonuca ulaştırılacağı konusunda temelsiz vaatlerde bulunmuş olmamdır. O dönemde savaşın ne boyutlarda gelişeceğini hiç kimse öngöremiyordu. Evet, bu konuda belki yüzlerce mazeret öne sürülebilir, fakat bu, hataydı. Bu hatamdan ötürü ben önceden de özür dilemiştim, fakat burada Ukrayna halkını huzurunda bir kez daha özür dileyebilirim\", diye konuştu.