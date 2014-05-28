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Dünya
Deutsche Welle

Poroşenko da davet edildi

Putin, Normandiya çıkarmasının 70’inci yıldönümü kutlamaları dolayısıyla Fransa'yı ziyaret edecek. Fransa Cumhurbaşkanı kutlamalara yeni Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’yu da davet etti.

28 Mayıs 2014 22:21


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu getiren Normandiya çıkarmasının 70'inci yıldönümü kutlamalarına Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanı Petro Poroşenko'yu da davet etti.

Kutlama törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere çok sayıda liderin katılması bekleniyor. Poroşenko, davete icabet ederse Putin ile de karşılaşmak zorunda kalacak.

Putin-Hollande görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kutlamalardan önceki gece Hollande ile bir araya gelmesi planlanıyor. Putin'in dış ilişkiler danışmanı Yuri Ushakov, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, “Görüşme 5 Haziran'da Paris'te Elysee Sarayı'nda gerçekleşecek. İki lider, Ukrayna krizi de dahil çok sayıda ortak uluslararası sorunu ele alacak” dedi.

Ushakov, iki liderin Normandiya çıkarması kutlamalarına katılmadan önce birlikte öğle yemeği yiyeceğini de söyledi. Danışman ayrıca, Putin'in kutlamalar sırasında Batılı liderlerle resmi olmayan görüşmelerde de bulunabileceğini belirtti.

Kutlama törenine ABD Başkanı Barack Obama ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in de katılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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