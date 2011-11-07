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Dünya

Pornografinin yayılması önlensin VATİKAN (A.A)

07 Kasım 2011 18:57

-Pornografinin yayılması önlensin VATİKAN (A.A) - 07.11.2011 - Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, erotik ve pornografik materyallerin geniş kitlelere yayılmasının durdurulması gerektiğini söyledi. Papa 16. Benediktus, Almanya'nın yeni Vatikan Büyükelçisi Reinhard Schweppe'nin güven mektubunu sunduğu törende yaptığı konuşmada, "Erotik ve pornografik materyallerin yayılması önlenmeli, özellikle internet üzerinden" dedi.  Papa, batıda kadınlara karşı hedonizm (hazcılık) ve materyalizme dayanan cinsiyet ayrımcılığını da kınadığını sözlerine ekledi.

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