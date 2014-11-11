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Dünya

Porno yıldızından Lakers oyuncularına ilginç teklif

Porno yıldızı Sadie Santana, NBA takımlarından LA Lakers'ın normal sezonda 47 galibiyet alması durumunda bütün takıma oral seks yapacağını açıkladı

11 Kasım 2014 23:14

ABD’li Porno yıldızı Sadie Santana, 5 Kasım’da Twitter’dan bir duyuru yaptı ve bu sezon normal sezonda 47 galibiyet kazanırlarsa; tüm Los Angeles Lakers ekibine oral seks yapacağını söyledi.

ABD'li basketbol takımının 5 maçta hiç galibiyet alamamasına; dolayısıyla bu rakamın pek de olası görünmemesine rağmen teklif dikkat çekiciydi.

Rant Sports’un haberine göre, Santana 7 Kasım'da tekrar bir Tweet attı ve “%100 ciddi olduğunu”; ancak “gerçekten evli” oyuncular reddederse, bunu anlayacağını söyledi:

Ancak Santana, şu anki Lakers oyuncu listesinden pek de haberi olmadığını kanıtladı; çünkü artık takımda yer almayan Andrew Bynum ve Joe Smith gibi isimleri de listeye dâhil etti.

 

 

Bütün bu olayların üzerine Los Angeles Lakers; 10 Kasım günü Charlotte Hornets ile oynadıkları maçı 107-92 kazandı.

 

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