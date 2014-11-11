Porno yıldızından Lakers oyuncularına ilginç teklif

ABD’li Porno yıldızı Sadie Santana, 5 Kasım’da Twitter’dan bir duyuru yaptı ve bu sezon normal sezonda 47 galibiyet kazanırlarsa; tüm Los Angeles Lakers ekibine oral seks yapacağını söyledi.



ABD'li basketbol takımının 5 maçta hiç galibiyet alamamasına; dolayısıyla bu rakamın pek de olası görünmemesine rağmen teklif dikkat çekiciydi.

Rant Sports’un haberine göre, Santana 7 Kasım'da tekrar bir Tweet attı ve “%100 ciddi olduğunu”; ancak “gerçekten evli” oyuncular reddederse, bunu anlayacağını söyledi:

Ancak Santana, şu anki Lakers oyuncu listesinden pek de haberi olmadığını kanıtladı; çünkü artık takımda yer almayan Andrew Bynum ve Joe Smith gibi isimleri de listeye dâhil etti.

Bütün bu olayların üzerine Los Angeles Lakers; 10 Kasım günü Charlotte Hornets ile oynadıkları maçı 107-92 kazandı.