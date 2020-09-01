Porno yıldızı Ron Jeremy hakkında 20 yeni cinsel saldırı ve tecavüz suçlaması: 250 yıla kadar hapsi isteniyor

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Porno film yıldızı Ron Jeremy'ye biri 15 yaşında olmak üzere 13 kadına cinsel şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği iddialarıyla 20 yeni suçlamadan davalar açıldı.

Eğer Jeremy kendisine yöneltilen suçlamalardan suçlu bulunursa 250 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabilir.

67 yaşındaki porno film oyuncusuna iki ay önce 4 kadın daha tecavüz ve cinsel şiddet suçlamaları yöneltmişti.

Yeni suçlamalarla birlikte Jeremy tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirtenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Bölge savcısının yaptığı açıklamaya göre en eski suçlama 2004'e dayanıyor ve şikayetçilerin yaşı 15 ile 54 arasında değişiyor.

Pazartesi günü Los Angeles'ta hâkim karşısına çıkan Jeremy kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Jeremy daha sonra yaptığı Twitter paylaşımında "suçsuz olduğunun kanıtlanacağını" iddia etti.

Jeremy, haziran ayından bu yana cezaevinde tutuluyor. Porno film oyuncusu için 6.6 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendi.