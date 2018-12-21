Porno yıldızı, kiralık katil tuttuğu için tutuklandı

Porno film oyuncusu Katrina Danforth, cinayete teşebbüsten tutuklandı. İddianameye göre Danforth hedefini öldürmek için bir kiralık katil tuttu.

Danforth Spokane Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Danforth konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Hawaii tatilimden dönüyordum. Polisler beni kelelpçelediğindse şok oldum" dedi.

İddialara göre Danforth 20 Ekim ile 10 Kasım arasında cinayeti organize etmek için 4 telefon konuşması yaptı ve bir de e-posta yolladı. Porno yıldızının 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Fox News'ta yer alan habere göre öldürülmesi planlanan adam, ABD'nin Idaho eyaletinde yaşıyor ve hâlâ hayatta.