Porno tezi 3 akademisyeni işinden etti

T24- İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir tasarım öğrencisinin, bitirme tezi olarak okulun stüdyosunda bir porno film çekmesiyle ilgili sorumlu bulunan bir öğretim üyesi ile iki öğretim görevlisinin işine son verildi. Rektörlük savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Bilgi Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki Deniz, bitirme projesi olarak porno film çekmeye karar vermiş ve bunu hayata geçirmişti. Tempo dergisinden Işıl Cinmen’in hem Deniz hem de filmde oynayan Elif ile yaptığı söyleşi ile haber kamuoyuna yansımıştı. Deniz’e göre “Bir yaşlının hazin hikayesi, kedinin sevimli patileri, eski çağda kadın, yeni çağda zaman gibi konular” onu motive etmiyordu. Farklı bir şeyle “özgürlüğün sınırlarını görmek istedi. Aynı söyleşide Deniz ve Elif tepkilerden çekinmediklerini belirtirken, “İnsanlar bunu seviyeyi kaybetmeden ve okula zarar vermeden tartışabilecek mi? Orada başlıyor asıl sınav” demişti.

Tempo dergisindeki söyleşiyle duyulan durumu Radikal gazetesi yazarı Cüneyt Özdemir de köşesine taşıyınca tepkiler arttı.

Okulda başlatılan soruşturma çerçevsinde dün ( 2 Ocak) santralistanbul kampüsündeki, Görsel İletişim Tasarımı, Fotoğraf ve Video ile Film ve Televizyon bölümlerinin bulunduğu, E1 binasıdaki öğrenciler ve öğretim görevlileri güvenlik eşliğinde, hiçbir açıklama yapılmadan, binadan çıkarıldı. Bina güvenlik görevlileri tarafından ablukaya alınarak, girişlere izin verilmedi. Eş zamanlı olarak bu bölümlere ait sunucuya erişim engellendi. Ardındanda binadaki bütün odaların kilitleri tek tek değiştirildi.

Dekanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:



Gorulen luzum uzerine yarın (Pazartesi, 3.1.2011) E-1 binasındaki ofisler kapalı tutulacaktır. Sınavlar ve diger etkinlikler planlandığı gibi yürütülecektir. Sınav gibi zorunlu haller dışında ofisi E-1 binasinda olan personel yarın işe gelmek mecburiyetinde değildir.



PSE (Project Server Evolution) sistemi kısa bir süre icin kapanacaktır. Sistemin açılacağı tarih ayrıca bildirilecektir.

Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada da soruşturmayla ilgili 3 eğitimcinin işine son verildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:



Ocak 2011 tarih ve 24-1123 sayılı Tempo dergisinde yayımlanan haberi takiben yapılan ön soruşturma neticesinde, olayda sorumluluğu tespit edilen bir öğretim üyesi ile iki öğretim görevlisinin Üniversitemiz ile ilişikleri kesilmiştir. Konuya dair kurum içi idari soruşturma sürmekte olup, yasal mercilere başvuruda bulunulmuştur.