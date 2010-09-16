Porno sitesi sahibi twitter'ını İsrail'e sattı!

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Porno site sahibi Melendez, @Israel kullanıcı adını geçen ay İsrail Dışişleri Bakanlığı'na sattı.ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde ikamet eden İspanyol Melendez'in hesabı 2007'de Twitter'ın henüz bu kadar popüler değilken oluşturduğu belirtildi.Son aylarda Melendez'in Twitter hesabı, hesabın İsrail hükümetine ait olduğunu sanan kişilerin anti-Semitik mesaj ve yorumların hedefi oldu. Melendez İspanyol Publico gazetesine yaptığı açıklamada, eski sevgilisinin kendisini bulamaması için sadece ilk ismiyle hesap açtığını anlattı. Bir porno sitesi işleten Melendez daha sonra başlangıçta şaka yollu İsrail'e başvuruda bulundu. Ancak işler ciddileşti ve hesap için bir fiyatta anlaşıldı.Melendez, New York Times'a yaptığı açıklamada da, "Hesabım esasen kullanılmıyordu, sadece her gün hesabın İsrail'e ait olduğunu düşünen insanlardan onlarca mesaj alıyordum" dedi.Melendez hesabını doğrudan satmadı. Zira Twitter buna izin vermiyor. Twitter İsrailli yetkililere tavsiyede bulundu ve satış 26 Ağustos'ta gerçekleşti. İsrail dışişleri bakanlığı da @israelMFA kullanıcı adını @Israel olarak değiştirme imkanı buldu.İsrail'in Miami'deki başkonsolos yardımcısı Paul Hirschson da İsrail hükümetinin @Israel hesabını alma isteğini doğruladı, ama kimden alındığının önemli olmadığını söyledi.İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Yigal Palmor ise, altı haneli fiyat istendiği iddiasını yalanladı ve satış fiyatının istenenden daha düşük olduğunu söyledi ve Jerusalem Post'a "Ödediğimiz 3 bin dolardı" dedi.