Porno şirketinden şüpheleniyorlar; İspanya'da iki kadın, sarayın önünde çıplak dolaştı

Üzerlerinde topuklu ayakkabıdan başka hiçbir şey olmayan iki kadın, İspanya'daki tarihi Sen Telmo Sarayı'nın önünde dolaşırken görüntülendi. Kadınların kamerayla birlikte hareket ettiği görülürken, çekim için yetkililerden izin almadıkları belirtildi. Polis, dış çekim konusunda uzmanlaşan bir porno şirketinden şüpheleniyor.

İngiliz The Sun gazetesine yansıyan habere göre 2018'de gidilecek en iyi şehir olarak gösterilen Sevilla'da at arabasından indiği belirtilen çıplak iki kadın, onları görüntüleyen bir kamerayla hareket etti. Türk turistlerin de gözde şehirlerinden biri olan Endülüs şehrinde cumartesi günü yaşanan olay turistleri şaşırttı.

Çekimlerin yetkililerden izin almadan yapıldığı belirtilirken, güvenlik güçleri çekimlerde yer alan kadınların, kameramanın ve yönetmen olduğu düşünülen şahıs için arama çalışması başlattı.

Porno şirketinden şüpheleniliyor

Polis, dış çekim konusunda uzmanlaşan bir porno şirketinden şüpheleniyor. Geçmişte Barcelona ve Madrid de benzer çekimlere sahne olmuştu.