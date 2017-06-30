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Porno sektöründe prezervatif zorunluluğu getirildi

Yasa, Almanya'da prezervatif takmadan cinsel ilişki yapılabileceğine yönelik reklam yapmayı da yasaklıyor

30 Haziran 2017 19:48

Almanya’da 1 Temmuz 2017 itibariyle prezervatif zorunlu hale geliyor. Seks sektörüne yönelik düzenleme kapsamında getirilen yenilikle, genelevler başta olmak üzere, para karşılığında yapılan cinsel ilişkilerde prezervatif takmak yarından itibaren mecburi.

Benzer uygulama 2012 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde porno film oyuncularının çekimlerde prezervatif kullanmaları zorunluluğu getirilmişti.

Yasa, prezervatif takmadan cinsel ilişki yapılabileceğine yönelik reklam yapmayı da yasaklıyor. Kurala uymayanlara bin Euro’ya kadar para cezası verilebilecek.

Kayıt yaptırmak zorunlu

Yasa ayrıca, hayat kadınlarının resmi makamlara kayıt yaptırmalarını da zorunlu kılıyor. Para karşılığı seks yaparak hayatını kazanmak isteyen kadınların iki adet vesikalık fotoğraf ile ilgili makama bizzat başvuru yapması ve alacağı kimliği de çalıştıkları sürece hep yanlarında bulundurması gerekecek. Hayat kadınlarının başvurularının belirli aralıklarla yenilenmesi ve düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmeleri de zorunlu.

Başvuru yapan kadınlara sağlık tavsiyesi, sosyal güvenlik seçenekleri ve mevcut vergi yükümlülükleri konusunda bilgi verilmesi de yasanın öngördüğü önlemler arasında.

50 bin Euro'ya kadar ceza

Genelev, apartman ya da karavanlarda hayat kadını çalıştıracakların da bizzat ilgili makamlardan izin almaları ve belirli aralıklarla bu izni yenilemeleri gerekiyor. İnsan kaçakçılığını ve kadınların zorla çalıştırılmalarını önlemeyi amaçlayan düzenlemelere uymayanlara ise, 50 bin Euro’ya kadar ceza öngörülüyor. (DHA)

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