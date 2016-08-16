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Dünya

Porno şebekesine baskın

Yasa dışı stüdyoların aylık gelirinin ortalama 20 bin dolar olduğu belirtildi

16 Ağustos 2016 13:03

Ukrayna’nın Harkov kentinde internette pornografik yayın yapan bir şebeke ortaya çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, Harkov’da Siber Suçlarla Mücadele Dairesi ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarda, kiralanan bazı dairelerin pornografik yayınlar için stüdyo olarak kullanıldığı belirlendi.

Harkov Emniyet Müdürlüğü İletişim Dairesi’nden yapılan açıklamada, yaşları 18 ila 30 arasında değişen 30 Ukraynalı kadının, para karşılığında yabancı müşteriler için internet üzerinden canlı porno şovlarında yer aldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Fiyatı dakika başına 3-7 dolar arasında değişen şovlardan elde edilen kazancın yüzde 40’ının yayınlarda rol alan kadınlara ödendiği, 24 saat açık olan yasa dışı stüdyoların aylık gelirinin ortalama 20 bin dolar olduğu belirtildi. Ukrayna’da pornografik yayın üretimi, satışı ve dağıtımı için yedi yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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