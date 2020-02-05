"Porno stüdyoları pasiflere daha az para ödüyor"

Ünlü pasif porno oyuncusu Armond Rizzo, ‘BlackOnBoys’ isimli şirketin pasiflere aktiflerden çok daha az ücret ödediğini iddia etti. Rizzo, “Siz kimsiniz de pasiflerin daha az değerli olduğuna karar veriyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

PinkNews haber sitesi 28 Ocak tarihinde ünlü pasif porno oyuncusu Armond Rizzo’nun kendi resmi Twitter hesabından aktiflere ve pasiflere farklı ücretler veren ‘BlackOnBoys’ isimli porno stüdyosunu eleştirmek için attığı tweetleri etrafında gelişen tartışmaları derlediği bir haber yayınladı. PinkNews sitesinin Armond Rizzo’dan derlediği twitler şöyle:

“Siz kimsiniz de pasiflerin daha az değerli olduğuna karar veriyorsunuz?”

“Daha önce hiç başıma gelmemiş bir şeye tanıklık ettim ve benimle ilgilenen bir stüdyo hakkında akıllara durgunluk verecek bir şey öğrendim. Bu stüdyo aktiflerin dominant olduğu bir porno sitesi olduğu bahanesinin arkasına saklanarak pasiflere aktiflerden çok daha az para ödemekte. Siz kimsiniz de pasiflerin daha az değerli olduğuna karar veriyorsunuz? Böyle söyleyecek kimse umurumda bile değildir.”

“Eğer hangi porno sitesinden bahsettiğimi merak eden varsa söyleyeyim. Bu site BlackOnBoys isimli sitedir. Ne kadar ayıp… Size olan tüm saygımı yitirdiniz.”

“BlackOnBoys sitesi, sizin için çalışıp çalışmayacağıma dair cevabımı merak ediyorsan, bu cevabın kocaman bir TEŞEKKÜRLER ALMAYAYIM olduğunu bilecek kadar akıllısındır diye düşünüyorum. Bana vereceğiniz ücreti arttırsanız da ilgilenmiyorum. Siz pasiflere adil olmayan bir şekilde daha az ücret ödüyorsunuz ve bu yüzden sizin için çalışmayı reddediyorum!”

Twitter’da canlı yayın: Aktiflere karşı pasifler

Porno oyuncusu Armond Rizzo “Aktiflere karşı Pasifler” isimli bir Twitter canlı yayını açtı. Bu canlı yayında ünlü oyuncu porno endüstrisinin hem aktiflere hem pasiflere yönelttiği talepleri açık yürekli bir şekilde açıkladı ama iki role yöneltilen talepler arasındaki farkları daha detaylı şekilde ele aldı. Rizzo pasiflerin hazırlık sürecinin bilindiği üzere aktiflere nazaran daha uzun sürdüğünü ve hatta pasiflerin ne yediğini bile takip etmek zorunda olduğunun altını çizdi:

“Pasifler seks esnasında kendi ağırlıklarını taşımak zorundalar böylece pasif olan bir kuş tüyü gibi hafif olur ve aktifler daha büyük ve erkeksi gözükebilirler”

Kaos gl'de yer alan habere göre, pasifler ile aktiflere ödenen ücretin farklı olması başka porno oyuncuları tarafından Twitter’da tepki ile karşılandı.