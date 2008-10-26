Porno operasyonunda rahip ve imam!

İtalya'da İletim Suçları bölümü tarafından bir süreden bu yana yürütülen takip sonucu, 37 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 98 aralarında rahip ve imamların da bulunduğu 98 zanlı gözaltına alındı.



2007 yılında internet üzerinde Beyaz Rusya'da bulunan ancak sunucusu ABD'de olan bir firmanın tanıtımı takibe alındı. Çocuk pornosu içerikli siteden 98 dolar karşılığı ücretsiz yararlanılabileceği belirlenen sitenin takibinde Beyaz Rusya ve Amerika emniyet güçleriyle de işbirliğine gidildi.



Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te düzenlenen ilk operasyonda şirket temsilcileri yakalanarak tutuklandı. Şirket kapatılırken, firmanın site abonelerinin satın aldıkları CD, DVD ve kasetlerden elde ettiği 4 milyon dolara da el konuldu.



Operasyonun ‘IWest' adı altında gerçekleştirilen o İtalya ayağı 37 ilde eş zamanlı yapıldı. Operasyonlarda, 118 bilgisayar, çocuk pornosu içerikli 3 bin 634 CD, 678 DVD, 579 video kaset ele geçirildi.



Gözaltına alınanlar arasında din adamlarının olduğunu da belirten, İletişim Suçları Departman Şefi Romeo Tuliozzi, “Gözaltına alınanların yaşları 26- 59 arasında değişiyor. Profesörden, yöneticiye, işçiden din adamına kadar geniş bir yelpaze sözkonusu. Hatta içlerinde rahip ve imamlar da var” dedi.

