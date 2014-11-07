Porno izleyen askeri lise öğrencisinin dolabı aranacak!

Resmi Gazete’de dün yayımlanan değişikliklere göre, askeri liselerde okul komutanlığı, porno izlediği duyumunu aldığı öğrencilerin, ‘olumsuz ve zararlı davranışlardan korunması’ amacıyla yatakhanesinde, dolabında, sırasında arama yapabilecek.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, yeni yönetmelikle askeri liselerden yabancı dilde hazırlık sınıfı uygulaması da kaldırıldı. Böylece eğitim öğretim süresi 4 yıla düşürüldü. Yeni yönetmelikle, askeri liselerden mesleki ve teknik liseler dışındaki okullara nakil ve geçiş imkanı getirildi.