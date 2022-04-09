'Porno izleme' işine 48 saatte rekor başvuru

ABD merkezli Bedbible şirketi, bir kişiyi porno izleyip analiz etmesi için istihdam edecek. İş ilanına 48 saatte 31 bin kişi başvurdu.

İşe alınan kişinin filmlerde kullanılan pozisyonları, filmlerin uzunluklarını, kadın-erkek oranını ve saç renklerini kaydetmesini istiyor.

Yarı zamanlı işi alan kişiye saatte 20 dolar verilecek. Seçilen kişinin toplamda 50 saat çalışması istenecek, yani işi tamamladığında en çok izlenen 100 porno filmini incelemek için bin dolar alacak.

Bedbible, toplanan istatistikleri hazırlayacakları bir raporda kullanacaklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "En çok izlenen 100 videodaki en yaygın seks pozisyonlarını keşfederek insanların porno tercihleri konusunda isabetli bir temsil oluşturmak istiyoruz" denildi.