Porno filmin faturası Avam Kamarası’na

İngiltere İçişleri Bakanı Jacqui Smith'in, evinde izlenen pornografik filmlerin parasını Avam Kamarası'na ödettiği ortaya çıktı.



Kabinenin kadın bakanlarından Smith'in evinde 2008 yılının nisan ayında "paralı kanallardan" 5 film izlendiği, her birinin 5 sterlin tuttuğu ve bunlardan ikisinin pornografik olarak nitelenebilecek "sadece yetişkinler için" kategorisinde olduğu ifade edildi.



The Sunday Express gazetesinin ve diğer bazı pazar gazetelerinin haberlerine göre filmleri Bakan Jacqui Smith'in eşi izledi.



İçişleri Bakanı Jacqui Smith ise haberlerin basında yer alması üzerine bugün bir açıklama yaparak, bu filmlerin parasının yanlışlık sonucu Avam Kamarası'na gönderilen masrafların arasına konulduğunu ve ödetildiğini belirterek, hatadan dolayı özür diledi.



Smith, Avam Kamarası tarafından ödenen film paralarını devlete iade edeceğini de bildirdi.



Jacqui Smith hakkında halen "masraf gösterme" konusunda Avam Kamarası tarafından açılmış bir soruşturma bulunuyor. Smith hakkında, Londra'da kız kardeşiyle aynı evi paylaştığı halde kendisini Londra'nın 190 kilometre dışındaki Redditch'de yaşıyor gösterip, burada kiraladığı evin kirası ve masraflarını da parlamentoya ödettiğine dair suçlamalar üzerine açılan soruşturma sürüyor.

