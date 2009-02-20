‘Porno filmi yıldızına benzetme’ tahrik sayıldı!

Mahkeme‘Porno filmdeki kadına benzetmeyi’ tahrik kabul etti boşanıp birlikte yaşadığı eşini öldüren işçinin cezası 18 yıla indi



Bursa’da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı 34 yaşındaki Arzu Civil’i 22 yerinden bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Yusuf Özcan’ın yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, çıktığı son duruşmada önceki savunmalarını tekrarlayan Yusuf Özcan’a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, ‘tartışmayı’ ve ‘porno filmdeki kadına benzetmeyi’ tahrik kabul ederek verilen bu cezayı 18 yıla indirdi.



Merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Beldesi’nde geçen Ağustos ayında işlenen cinayette, dokuma atölyesinde işçi olarak çalışan Yusuf Özcan, boşandıktan sonra birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Arzu Civil’i evlerinin önünde ekmek bıçağıyla 22 yerinden bıçakladı. Kaçan Yusuf Özcan jandarmaya teslim olurken, Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arzu Civil ise yaşamını yitirdi. Verdiği ifadede olay gecesi alkollü olduğunu söyleyen Yusuf Özcan, eşini bir başka kişiyle olduğu için öldürdüğünü iddia etti. Özcan, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf Özcan’ın yargılanması tamamlandı. Daha önceki duruşmalarda amacının öldürmek olmadığını ileri süren Yusuf Özcan, “İzlediğim bir porno filmde yüzü görülmeyen kadın, Arzu gibi uçuk renk kazak giyip türban takıyordu. Sesi de onunkine benziyordu. Bu görüntüleri cep telefonuma aldım. Evde kendisine gösterdim. Tartıştık, kavga ettik. Mahkemelik olduk. Hamile olan Arzu ile boşandık. Daha sonra çocuğumuz babasız dünyaya gelmesin diye birlikte yaşamaya başladık” dedi. Olay günü yine o görüntü yüzünden tartıştıklarını anlatan Yusuf Özcan, “Bana tahrik edici sözler söyleyince çılgına döndüm. Elime geçirdiğim bıçağı bilinç dışı ona saplamışım. Amacım öldürmek değildi” diye konuştu.



Karar duruşmasında aynı savunmasını tekrarlayan Yusuf Özcan, önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Porno görüntüsündeki kadınının kıyafetleri ve sesinin eşine benzemesi, çıkan tartışmada Arzu Civil’in sanığa ‘pez.....’ gibi hakaret içerikli sözünü tahrik olarak kabul eden mahkeme, Yusuf Özcan'a verilen cezayı 18 yıla indirdi.



Karara anne tepkisi



Duruşmada hazır bulunan öldürülen Arzu Civil’in annesi Fahriye Civil, “Katil kızıma 9 yıl kan kusturdu. Parasını yedi. Sonra da öldürdü. Asılsız iddiaları indirim nedeni olamaz. Karara itiraz edeceğiz. Davanın peşini bırakmayacağız” dedi.



Yusuf Özcan’ın 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yargılamada cinayetin tek görgü tanığı olarak dinlenen 10 yaşındaki Ayşen Özcan, “Annem babamdan boşandıktan sonra benimle ayrı bir evde kalıyordu. Daha sonra babam bizimle yaşamaya başladı. Olay akşamı evde yatıyordum. Annem para isteyen babama ‘Ne parası. Para mara yok’ diye cevap verince aralarında tartışma çıktı. Bunları odamda duyuyordum. Daha sonra dışarı çıktılar. Yaşananları görmedim. Bir ara kalkıp sokak kapısının önüne bakınca annem kanlar içersinde yerde yatıyordu” diye ifade verdi.(dha)



