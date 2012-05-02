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Dünya

Porno film içine gizlenmiş saldırı planı

El Kaide'ye ait hafıza kartı içindeki dosyalar arasında "KickAss" adlı bir porno filmi dikkat çekince incelemeye alındı

02 Mayıs 2012 21:50

Terör örgütü El Kaide'nin Avrupa'ya yönelik saldırı planını şifreleme yöntemiyle bir porno film içine gizlediği ileri sürüldü.

 
Alman Die Zeit gazetesinin haberine göre, Alman istihbarat görevlileri 16 Mayıs 2011 yılında Maksud L. adlı terör zanlısını başkent Berlin'de gözaltına aldı. Terör zanlısı Maksud L. gözaltına alındığında üstünde bir hafıza kartı da çıktı. Bir şifreyle açılan hafıza kartında 141 adet dosya bulunuyordu.
 
Terör örgütü El Kaide'nin Almanya ve Avrupa'ya yönelik saldırı planları konusunda istihbarat alan Alman polisi, hafıza kartının içine yerleştirilen bilgileri ortaya çıkarmak için uzun bir uğraş verdi. Dosyalar arasında "KickAss" adlı bir porno filmi dikkat çekiyordu.
 
Alman istihbarat uzmanları, titiz bir çalışma sonucunda porno filmin içine "SexyTanja" koduyla bir şifreleme yapıldığını fark etti. Terör örgütü El Kaide'nin porno filmin içine Avrupa'ya yönelik saldırı planlarını yerleştirdiği ve Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleştirilen tarzda bir terör saldırısı planı içinde olduğu ortaya çıktı.
 
 

'Yolcu gemisi kaçıralım'

 
 
Dökümanlarda El Kaide'nin Avrupa'daki saldırı planlarıyla ilgili kopuk bilgiler de bulunuyor. 2009 ve 2008 yılına ait olduğu tahmin edilen dökümanlarda, "Avrupa'da bir yolcu gemisinin kaçırılmasından" söz ediliyor. Bir başka dökümanda, "Avrupa'nın her noktasında bize katılmak isteyen birçok sempatizan var. Ancak bunlara eğitim verecek ve yönlendirecek liderler bulamıyoruz" deniliyor. Bir başkan dökümanda ise, "Mali durumumuz çok zayıf, bu da bizim operasyon yapma şansımızı zayıflatıyor" bilgisi yer alıyor.
 
Alman savcı, Mesud L ve Yusuf O.'ya Afganistan-Pakistan sınırındaki terör kamplarında eğitim aldıktan sonra Almanya'ya gelerek, olası bir terör eylemi planı içinde olmaları suçlamasında bulundu. Terör zanlısı olarak gözaltına alınan Maksud L ve Yusuf O.'nun avukatı Michael Murat Sertsöz, üzerinde örgüt belgeleri ve dökümanları bulunan bir kişiye, terör örgütü üyesi suçlamasının yapılamayacağını iddia etti.

 

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