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Dünya

Porno festivali yoğun katılım nedeniyle iptal edildi

"O kadar kalabalıktı ki durumu kontrol etmek neredeyse imkânsızdı"

05 Temmuz 2016 18:35

Japonya’da sanal gerçeklik gözlüğü ile gerçekleştirilen ilk porno festivali ziyaretçi akınına uğradı. Festival katılımın yoğunluğu nedeniyle iptal edildi.

Sputnik’in haberine göre, Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilmesi planlanan ve bir ilk olan sanal gerçeklik porno festivali, çok sayıda kişinin ilgisiyle karşılaştı. Katılımcılarına sanal gerçeklik gözlüğü ve şişme bebek gibi ürünleri sunan festival başlamadan önce, etkinlik için belirlenen sokağı yoğun bir kalabalık doldurdu.

​Porno alanındaki çeşitli teknolojik ürünleri de deneme imkânı sağlaması beklenen festival, sonuç olarak ‘kontrol edilememe’ endişesi ve ‘etkinliğin’ sokağa taşması ihtimaliyle iptal edildi.

​VRTalk sitesinden yazan WildPhil88 rumuzlu bir kullanıcı durumu şöyle anlattı:

“Etkinlik başlaması gereken saatte başlamadı. Bir saat önce gitmeme rağmen, aşırı bir kalabalık vardı. O kadar kalabalıktı ki durumu kontrol etmek neredeyse imkânsızdı. Arkadaşlarımı beklerken kalabalığın kontrol edilememesi durumunda bir isyan veya benzeri bi şeyin olabileceğini düşünmekten kendimi alamadım.”

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