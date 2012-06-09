Porno endüstrisi internete yenildi

Las Vegas'ın sanayi bölgesindeki bir film setinde Amerika'nın en tanınmış porno yıldızlarından Tommy Gunn, idealindeki kadını "Fedekârlık yapmayı bilen, şefkatli, anaç ve çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın arıyorum ama böyle bir kadını bu sektörde bulamayacağımı biliyorum" diyerek anlatıyor

Porno endüstrisinde çalıştığı 8 yıldır, Tommy 1200 dolayında sahne çekiminde rol almış. Adeleli, biraz Latin havalı, uzaktan Robert De Niro'yu andıran biri Tommy. "Güvenilir" olmanın en değerli meziyet sayıldığı bu endüstride, güven oluşturmuş bir oyuncu. Tommy'nin rol aldığı Addicted 2 Sin, Call of Booty, Fleshdance gibi filmlerin isimlerine bakınca fikriniz oluyor yaptıkları hakkında.

Birkaç gün önce, Los Angeles'in kuzeyinde, şehir dışındaki kiralık çiftlik evinde, oyunculuğundan dolayı kazandığı bir sürü ödülü gösteriyor bana Tommy. Bu heykelcikler, porno endüstrisinin Oscar'ları... Garajındaki, geçmişte yaptığı tamirciliği hatırlatan motosiklet koleksiyonu arasından geçip, yüksekçe bir raftaki bazı DVD'lerini indiriyor.

Bugünkü çekim, bir internet sitesi için olacak. Tommy, bir video mağazasında müşterilere hizmet veren ve 23 yaşındaki Tasha Reign'in oynadığı "mağaza yöneticisine ilgi duyan gizli bir müşteri"yi canlandırıyor.



'Yaptığımız iş normal değil'



Tommy dört yıldır bekar olduğunu anlatıyor. Bu yaşam tarzını kabul etmeye hazır birini bulmakta zorlanıyormuş. Ya da belki de böyle bir yaşamı kabule hazır birini sevmekte zorlanıyor olabilir. "Sevdiğiniz insanı evde bırakıp, sevmediğiniz biriyle sevişmek, normal birşey değil" diyor...

Porno filmleri izleyen milyonlar açısından, erkek oyuncuların yaşamları, çeşitli yönlerden bir fantezi olabilir. Haftada beş altı kez, güzel kadınlarla sevişmek... Bunun neresi sevimsiz olabilir ki? Ama bu hayatın içinde olanlar için, gerçek çok farklı. Birincisi, aldıkları ücretler öyle pek fazla değil. Her sahne için 150 dolar alıyorlar. Emeklilik, sağlık sigortası gibi hakları ise unutun.

Yönetmenin direktifiyle, spotlar altında, kameralarla çevrili halde cinsel ilişkiye girme zorunluluğu da işin diğer zor tarafı. Her erkeğin kolayca yapabileceği birşey değil. Ya da duyulacak utangaçlık ve kişisel ilişkilerde ödenecek bedel düşünüldüğünde, her erkeğin yapabilmek isteyeceği bir şey olmayabilir.

İş, en iyi koşullarda bile zor. Şimdi o iyi koşullar da çok geride kalmış görünüyor. Porno endüstrisi kriz yaşıyor. YouTube benzeri sitelerden çalınmış ve yasa dışı şekilde indirilmiş filmler, ücretli sitelere kendi şovlarını yükleyen amatörler yüzünden, porno endüstrisinin kârı hızla azalıyor.



Milyonlarca dolarlık endüstrinin gerileyişi



Bundan 15 yıl önce, Los Angeles'ta porno film yapan şirketler milyonlar kazanıyordu. O zaman konuşulan konu, bu gizli sektörde elde edilen dev kârlar yüzünden, pornonun genel sinema piyasasında yerini bulup bulamayacağıydı. Traci Lords, Jenna Jameson, Ron Jeremy gibi birkaç porno oyuncusu, çok ünlendi.

O dönemde Jon Dough adıyla porno piyasasında yıldızlaşan bir erkek oyuncu vardı. O kadar değerli bir oyuncu olmuştu ki, film şirketlerinin önde gelenlerinden Vivid Video, Jon Dough ile, sadece kendisiyle çalışması için sözleşme imzalamıştı. 9 yıl sonra, Jon Dough, 43 yaşındayken intihar etti. Porno sektörü, meslekteki baskılara ve bedava ürünlerle dolan bir piyasada hayatını kazanmanın güçlüklerine bağladı Dough'un intiharını. Birçokları, düşen DVD satışlarının sorumlu olduğunu savundu.

Jon Dough, kendisi gibi porno oyuncusu olan Monique DeMoan ile evliydi. DeMoan şimdi emekli ve Los Angeles'tan 1300 km. kadar uzaklıkta yaşıyor. Kocasının uyuşturucu bağımlılığı yüzünden kendisini öldürdüğünü söylüyor. Yine de bu intihar, çok sayıda kişinin olayı DVD satışlarındaki düşüşe bağlaması nedeniyle, sektörün durumu hakkında bir fikir veriyor.

Porno endüstrisindeki düşüş, son yıllarda müzik dünyasını, yazılı basını ve genelde sinemayı etkileyen eğilimlerden payını aldı. İstenilen ürünün bedava elde edilebilmesi yollarının artması, profesyonel anlamda bu işleri yapanların gelirlerini büyük ölçüde düşürdü.



Kadın porno oyuncularu yeni çareler üretiyor



Ancak sinemaseverler ve müzikseverler, izledikleri bir filme ya da dinledikleri bir müzik parçasına ve bu ürünlerin yaratıcılarına belli bir saygı duyar, telif hakkı ödenmesi gerektiğini kabul ederken, porno film müşterileri bu alandaki ürünleri yasa dışı yoldan elde ederken herhangi bir utanç duymuyorlar. Birçokları, porno filmlere para ödememenin "ahlaka daha uygun olduğu" inancında...

Kadın porno oyuncularıysa, yeni çareler üretmekte daha işbilir görünüyorlar. Porno sektörünün en ünlü isimlerinden Kagney Linn Karter'ın evinde, oyuncu yatak odasında canlı web şov yapıyor. Web kamerasıyla yapılan şovlar, canlı ve karşılıklı iletişime dayalı olduğu için korsancılık uygulanamayan tek tük yöntemden biri.

Kadın oyuncuların birçoğu ek gelir için fahişelik de yapıyor. Bir kadın pornocu, bir filmdeki klasik bir seks sahnesi için 600-800 dolar kazarnırken, bu işi "kişiye özel" olarak ve hem de daha az emek harcayarak yaptığında, iki kat fazla kazanıyor. Birçok oyuncu açısından filmler artık, işlerinin yan faaliyeti gibi. Fahişelik sektörüne kaydırdıkları mesleklerinde, bir anlamda reklam amacıyla kullanıyorlar rol aldıkları porno filmleri...

Ücretler donmuş, işler kurumuş haldeyken, porno oyuncuları giderek zor koşullarda yaşamak zorunda. Kagney'in erkek arkadaşı Monte, sevgilisinin acayip bir cinsel ilişki seansı için kiralandığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu anlatıyor.



'İşim bu benim'



Erkek oyuncuların iş seçenekleri ise çok daha sınırlı. Erkek oyuncular fuhuş sektöründe yer alamıyor, web kamera şovlarına katılmıyorlar. Dolayısıyla ücretleri de düşüyor. Tommy Gunn gibi, mesleğin tepesindeki isimler hala düzenli olarak iş bulabiliyor. Ama Tommy, hala yalnızlıkla ve bu tuhaf mesleğin beraberinde getirdiği, hem şöhret, hem de damgalanmışlıkla boğuşuyor.

Las Vegas'taki çekimler tamamlandığında, kentin hiç de şık olmayan bir noktasındaki, şık olmayan bir motel odasında yaşayan Tommy "İşim bu benim" diyor. Bir an için, sorumluluğunu üstlendiği tuhaf bir rolü yerine getirmiş olmasında, hem üzücü, hem de garip bir şekilde kahramanca bir özellik varmış gibi görünüyor. Ama böyle bir işin de, daha ne kadar mevcut olacağı belirsiz...