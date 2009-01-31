Porno DVD'lerde gizli askeri bilgiler çıktı

Diyarbakır'da ‘hırsız’ şüphesiyle gözaltına alınan R.Ç'nin bilgisayar ve DVD'lerinde özel bir yöntemle şifrelenmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı bazı birimlerin harekât planları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait personel isim listesi ile bazı terörle mücadele şubelerinin dokümanları çıktı.



Diyarbakır'da, 3 ay önce Sur ilçesinde devriye görevi yürüten polisin, elindeki dizüstü bilgisayarının hırsızlık malı olabileceği şüphesiyle durdurup üst araması yaptığı ve bilgisayarında kısa yol olarak şifrelenen ‘MİT’ yazılı bir dosya tespit edilmesiyle gözaltına alınan R.Ç (19) ile ilgili soruşturma tamamladı.



Polisle sohbet esnasında anlattı



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay bütün detaylarıyla anlatılıyor.



İddianameye göre, polis, şüphe üzerine durdurduğu R.Ç’nin üst aramasını yaptıktan sonra bilgisayarını inceledi. Bilgisayarda, kısa yol olarak şifrelenmiş bir belge tespit eden polis, R.Ç'ye belgeyi sordu.



"İnternette merak ettiğim bazı bilgileri topladım" diyen R.Ç'nin ‘MİT’ yazılı dosyasına giremeyen polis, bilgisayarda inceleme yaptı.



Başka bir suç unsuru tespit edemeyen polis, bilgisayar çantasındaki 2 adet DVD'yi de izledi.



DVD'lerde müzik ve film olduğunu gören polis, tutanak tuttu. Tutanağın tutulması esnasında bazı polislerde 19 yaşındaki R.Ç ile sohbet etmeye başladı.



Polise, DVD ve bilgisayardaki dosyaların şifrelendiğini anlatan R.Ç, "Özel bir yöntemle şifreledim. İsterseniz açabilirim" dedi.



Askeri harekât planları



R.Ç, bilgisayarda yaptığı bazı işlemlerin ardından şifrelenmiş dosyaları polise gösterdi. Bazı bilgileri gören polis, R.Ç'yi gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Şahsın ev ve iş yerinde de arama yapan polis, çok sayıdaki CD, DVD ve hart diske el koydu.



R.Ç, görünürde müzik ve porno film yüklü olan DVD'leri de aynı yöntemle açarak polise teslim etti.



Yapılan incelemede, DVD'lerde bazı askeri birliklere ait harekât planları, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait personel isim listesi ile bazı terörle mücadele şubelerinin dokümanların yer aldığı çok sayıda gizli belge belirlendi.



2 DVD muhafaza altına alındı



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, R.Ç'nin evinde ele geçirilen DVD'ler arasında yer alan ve içinde askeri ve emniyet teşkilatlarını ilgilendiren, iç ve dış güvenlikle ilgili gizli bilgilerin bulunduğu 2 DVD'yi, muhafaza altına aldı.



Savcılık, yargılama esnasında istenmesi halinde 2 DVD'yi mahkemeye sunacak.



Bu arada Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 2 hafta önce savcılığa gönderdiği yazıda, R.Ç'nin ev ve iş yerinde ele geçirilen CD, DVD ve hart disklerin fazlalığı ve içeriği nedeniyle incelemelerinin halen sürdüğü belirtildi.



Porno siteleri aracılığı ile ulaştı



İddianamede, sanık R.Ç'nin ifadelerine de yer verildi. R.Ç, ifadesinde, 4 yıl önce Diyarbakır'da "Sniper Team" isimli bir hacker grubunda yer aldığını, bilgisayar konusundaki bilgi ve becerisi nedeniyle chat ve porno sitelerine virüsler gönderdiğini anlattı.



Virüs gönderdiği internet sitelerine giren şahısların bilgisayarlarına bu şekilde ulaştığını kaydeden R.Ç, önemli bulduğu bilgileri arşivlemeye başladığını belirtti.



Gizli bilgiler Karayılan’a gitti



Elde ettiği gizli bilgileri çalıştığı internet kafeye müşteri olarak gelip giden H.T'nin tanıştırdığı U.Y'ye anlattığını kaydeden R.Ç'nin, ifadesinde şöyle dediği öğrenildi:



"U.Y, bana 'Bu bilgileri arşivlemeye devam et. Örgüte gönderelim. Çok işe yarar' dedi. Bir süre sonra beni telefonla arayan U.Y, 'Sana, birini gönderiyorum. O bilgilerin bir kopyasını buna ver' dedi. Ben de bilgileri DVD'yi kaydedip gelen şahsa verdim. Bu arada ben arşivleme işlemimi sürdürüyordum. H.T. bana eniştesi olan sözleşmeli öğretmen M.K'yi tanıttı. M.K de bu bilgileri dağa göndermek için istedi. Ben de verdim. M.K, 15 gün sonra yanıma gelerek, DVD'yi örgütün yöneticilerinden Murat Karayılan'a ulaştırdığını ve Karayılan'ın kendisine selam gönderdiğini söyledi. El konulan dizüstü bilgisayarı M.K bana verdi."



10 yıla kadar hapis istemi



İddianamede, sanık R.Ç'nin TCK'nın "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.



R.Ç'nin 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



AA