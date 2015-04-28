'Porno davası'nda tüm askerlere beraat

İstanbul'da görülen 'askeri casusluk' davasında ayrıca bazı kişilerin pornografik görüntülerini çektikleri gerekçesiyle yargılanan 5 asker beraat etti. Mahkeme kararın bir örneğini Cumhuriyet Savcılığı'na göndererek "Usulüne uygun olarak soruşturma aşamasında arama yapmayan ve delil toplamayan ilgililer hakkında gereği yapılsın" dedi. Bilirkişi davanın en önemli delili DVD için "ekleme, serpme yapıldığına dair şüpheler var" demişti.

İstanbul Askeri Casusluk Davası'nın 1 numaralı sanığı emekli Albay İbrahim Sezer'in evinde bulunduğu öne sürülen pornografi görüntülerinin yer aldığı DVD ve o DVD'deki görüntüleri oluşturdukları gerekçesiyle yargılan 5 sanık beraat etti.

Bilirkişi raporu ‘şüpheler var’ demişti

Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar emekli Albay İbrahim Sezer, Astsubay Yiğit Ali Adlığ ve avukatları katıldı. Davanın ara celsesinde suça konu DVD'ye ilişkin bilirkişi raporu gelmiş, bilirkişi raporunda DVD'ye ekleme, serpme yapıldığına dair şüphelerin bulunduğu kaydedilmişti.

‘Görüntülerin emniyetçe oluşturulduğunu göstermektedir’

Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan Sezer'in avukatı Mahir Işıkay İstanbul Askeri Casusluk Davası'na Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararı verdiğini hatırlatarak, "Bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi dijital veride yer alan 9 görüntünün aynı programdan yapıldığı tespit edilmiştir. Değişik sanıkların oluşturduğu iddia edilen bu 9 görüntünün aynı programdan yapılması mümkün değildir. Bu da görüntülerin emniyetçe oluşturulduğunu göstermektedir" dedi.

‘Başından beri kumpas olduğunu söylüyorduk’

Sanıklardan İbrahim Sezer son sözünde, "4 yıldır bu yargılamanın kumpas olduğunu söyledik. Bizi yargılayan mahkemenin başkanı Metin Özçelik ve soruşturmayı yapan ekibin başındaki polis müdürü Nazmi Ardıç şuan örgüt suçundan soruşturulmaktadır. Beraatımı talep ederim" dedi. Bir diğer sanık Yiğit Ali Adlığ ise suç tarihinde mesleğe yeni başladığını belirterek, "Yargılamanın başından beri kumpas olduğunu söylüyorduk. Kumpas olduğu ortaya çıktı. Benim gibi yargılanan pek çok komutanım mağdur olmuştur. Bir kısmı ordudan adaptasyon sorunu olduğu belirtilerek ayrılmak zorunda kalmıştır. Mağduriyetimin sona ermesini ve beraatımı talep ederim" diye konuştu.

Sanıklara beraat, ‘Arama yapanlara gereği yapılsın’

Mahkeme hakimi, sanıklar emekli Albay İbrahim Sezer, Binbaşılar Zeki Mesten ve Fırat Güner, Astsubaylar Yiğit Ali Adlığ ve Adnan Yılmaz'ın üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine karar verdi. Mahkeme, usulüne uygun olarak soruşturma aşamasında arama yapmayan ve delil toplamayan ilgililer hakkında gereğinin yapılması için beraat kararının bir örneğini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

5 yıla kadar hapis istemi

Emekli Albay İbrahim Sezer'in de aralarında bulunduğu 5 sanık, İstanbul Askeri Casusluk Davası'nda çeşitli hapis cezaslarına çarptırılmış, yargıtay kararı bozmuştu. Anayasa Mahkemesi dava konusunda geçtiğimiz Ocak ayında 'hak ihlali' kararı vermişti. 56 sanıklı davanın yeniden yargılanmasına Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

5 sanık bu davada ise pornografik görüntüler bulundurduğu iddiasıyla ayrıca yargılanıyordu ve haklarında 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.