Pornhub, "Black Lives Matter" hareketine destek vermek için sitede sadece siyah porno yıldızlarına yer vereceği iddialarını yalanladı

T24 Dış Haberler

Dünyanın en çok tıklanan porno sitelerinden Pornhub, "Siyah Canlar Kıymetlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek vermek için sitesinde sadece siyah aktörlerin yer aldığı videolara yer vereceği iddialarını yalanladı.

Sosyal medya platformlarında Pornhub'a ait olduğu iddia edilen bir mesaj birçok hesap tarafından paylaşılmıştı. Altında "Pornhub ekibi" imzası bulunan notta, "Siyah vatandaşlar haklı olarak adalet talep ediyor. Biz de onlara destek olmak için sitemizde 6 ile 12 Haziran arasında sadece siyah oyuncuların yer aldığı filmlere yer vereceğiz" ifadeleri yer alıyor.

NewsOne sitesine açıklamada bulunan Pornhub, sitelerinde asla böyle bir açıklamaya yer vermediklerini ve yapılacağı iddia edilen kampanyanın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.