Popüler Dubai-İstanbul seferlerinin hâlâ başlamamasının arkasında yıpranan diplomatik ilişkiler mi var?

T24 Dış Haberler

Orta Doğu'nun en çok kullanılan uçuş hatlarından İstanbul-Dubai, Koronavirüs pandemisi nedeniyle sessiz kaldı.

Uzun yıllardır her gün İstanbul'dan Dubai'ye, Dubai'den İstanbul'a birçok uçuş gerçekleşiyordu. Bloomberg, Türk Hava Yolları ve Emirates'in Koronavirüs pandemisi sonrası önlemlerin gevşetilmesiyle dış hat uçuşlarını tekrar genişletirken, bu rotanın kapalı kaldığına dikkat çekti.

Emirates, Dubai-İstanbul uçuşlarının Haziran'da tekrar başlayacağını duyurmuştu ancak bugün itibariyle seferler tekrar başlamadı.

Emirates, pandemiden önce haftada 50 Dubai-İstanbul seferi gerekleştiriyordu. İstanbul'un yeni havalimanı Batı Avrupa veya Kuzey Amerika'ya uçmak isteyen yolcular için bir merkez haline gelmeye başlamıştı. İki ülke de uçuşların neden başlamadığıyla ilgili bir açıklama yapmazken, durumun Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin kötüleşmeye başladığı günlerde gelmesi dikkat çekti.

İki ülke Libya'daki iç savaşta karşı tarafları destekliyor; Suriye ve Doğu Akdeniz krizi konusunda da karşıt görüşleri bulunuyor.

Bloomberg'e konuşan Stratfor Worldview Orta Doğu analisti Ryan Bohl, "BAE, sınırlı durumdaki turizm alanları için Türkiye ile rekabet halinde. THY'ye özellikle Dubai konusunda avantaj sağlamak istemiyorlar" dedi.

Havacılık danışmanlık şirketi Morten Beyer & Agnew'ün havayolu ve havalimanları hizmetleri başkan yardımcısı Anne Correa, THY'nin rekabetçi fiyatları ve partner havayolları sayesinde Emirates'in bazı yolcularını çekmeyi başardığını ifade etti.

London School of Economics, "(BAE-Türkiye arasında) İlişkiler yıpranmış durumda. Covid bir yarı-boykot için örtü olarak kullanıldıysa şaşırmam. BAE 'şahinimsi' davranıyor ve ekonomisi Türkiye'ninki kadar hassas değil" değerlendirmesinde bulundu.