Popstar'a rakip geliyor: İlahilerin Yıldızı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’a yakınlığıyla bilinen Meltem TV, iki farklı programla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pop Star'a rakip olarak gösterilen "İlahilerin Yıldızı" için programın yayınlanacağı kanalın genel müdürü, "Çok büyük bir çığır olacak" diyor.

Odatv'de yer alan habere göre, 'İlahilerin Yıldızı' programı ile ilgili açıklama yapan Meltem Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Uğurlu, “İlahilerin Yıldızı’nda temel hedefimiz, ilahileri ’arabeskleşmekten’ kurtarmaktır. Tasavvuf musikisi toplumumuzun ortak değeridir. Bizim hedefimiz tasavvuf müziğini halka sevdirmek ve toplumumuzun ortak kültürü olan bu müziğin en doğru şekilde icra edilmesini sağlamaktır. Türk aile yapısına uygun bir yarışma programı hazırladık ve izleyici ile buluşturacağız” dedi.

"Gençlerimizin ümitlerini tazeleyeceğiz"

Mustafa Uğurlu, “Bu yarışmada Yunus Emre’nin kasideleri de seslendirilecek, Mevlid-i Şerifde okunacak, Pir Sultan Abdal’ın değişleri de. Zaten tasavvuf müziğin temeli Ehl-i Beyt’ten gelir" diyerek programda çok farklı türlerden eserlerin seslendirileceğini belirtti.

Uğurlu, "Türkiye’de hemen herkesin bildiği en az bir ilahi vardır. Nice keşfedilmeyen gencimizin ümitlerini tazeleyeceğiz. Yetenekli gençlerimizin ekranlarda kendilerini göstermesine imkân vereceğimiz için çok sevinçliyiz" dedi.

"İşin üstadir isimler jüri"

Uğurlu, “İlahi yarışmasına katılacak olan kişilerin jüri önünde canlı yayında yeteneklerini sergileyecek” diyerek jüriyi şöyle açıkladı:

“Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan İlahilerin Yıldızı yarışmasının jüri üyeliklerini ise çok seçkin ve işin üstadı isimler var. Ayhan Haksal, Prof. Dr. Ali Ünal Emiroğlu, Bilal Karamus ve Müslim Karabacak jüri üyeliklerini yapacak. İlahilerin yıldızı programı ile beraber İKRA Kur'an okuma yarışmasını da yayına sokmaya hazırlanıyoruz.”

Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasının adının Kur'an'ın ilk emri olan İKRA (oku) olacağını ifade ederek yarışma kapsamında Kurra hafızların yarışmacılara tilavet eğitimi de vereceğini ifade eden Uğurlu, İKRA Kur'an okuma yarışmasının jüri üyelerinin ise Kurra Hafız İlhan TOK, Kurra Hafız Mustafa Yıldırım, Kurra Hafız Musa Çetintaş, İlahiyatçı Hasan Aydın ve İlahiyatçı Fikran İnan olacağını açıkladı.

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