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Dünya

Pop yıldızı Olivia Rodrigo, Beyaz Saray'da gençlere Koronavirüs aşısı çağrısı yaptı

15 Temmuz 2021 12:51

ABD’li pop yıldızı Olivia Rodrigo, gençlerin Koronavirüs aşısı yaptırmasına teşvik olmak amacıyla Beyaz Saray’ı ziyaret ederek ABD Başkanı Joe Biden ve Covid-19 danışmanı Dr. Anthony Fauci’yle görüştü.

Beyaz Saray’da konuşma yapan şarkıcı Olivia Rodrigo, “Bugün burada gençlerin aşılanması mesajını yaymak amacıyla bulunduğum için onur duyuyorum. Gençlerin Koronavirüs’e karşı aşı yaptırma oranı ABD’de genel nüfusa göre geride kalıyor” ddi.

Rodrigo, Biden ve Fauci’yle yaptıkları görüşmeler sonrası gençlerin aşıya teşviği için bir girişim başlattıklarını açıkladı.

Aşıya teşvik videoları Rodrigo’nun sosyal medya hesaplarında ve Beyaz Saray’ın hesaplarında paylaşılacak.

“Driver’s Licence” ve “good 4 u” şarkılarıyla tanınan 18 yaşındaki Rodrigo’nun 28 milyon takipçisi bulunuyor.

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