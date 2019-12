-POP ŞARKICISI EDDIE FISHER ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A) - 24.09.2010 - Yaptığı evlilikler ve karıştığı skandallarla hatırlanan, 1950'li yılların ünlü Amerikalı pop yıldızı Eddie Fisher öldü. Fisher'in kızı Tricia Leigh Fisher, ölüm haberinin ilk kez deadline.com adlı Hollywood internet sitesinden duyurulmasının ardından basına yaptığı açıklamada, babasının geçirdiği bir kalça ameliyatının ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle Berkeley'deki bir hastanede 85 yaşında öldüğünü belirtti. Etkileyici ve pürüzsüz sesiyle 1950'li yıllarda özellikle ergenlik çağındaki kızların gözdesi haline gelen Fisher, ünlü film yıldızları Debbie Reynolds ve Elizabeth Taylor ile yaptığı evliliklerle de tanınıyordu. Kariyeri boyunca, aralarında ''Thinking of You'', ''Any Time'', ''Oh, My Pa-pa, ''I'm Yours'', ''Wish You Were Here'', ''Lady of Spain'' ve ''Count Your Blessings''in de bulunduğu milyonlarca satan 32 hit parçası yapan Fisher, 1955'te ünlü film yıldızı Debiie Reynolds ile evlenmişti. Yaptıkları evliliğin ardından Fisher ile Reynolds bir anda Amerika'nın gözde çifti haline gelmişti. Bu evlilikten dünyaya gelen iki kız çocuğundan büyüğü olan Carrie Fisher da özellikle hasılat rekorları kıran Yıldız Savaşları filmindeki Prenses Leia rolüyle tıpkı annesi gibi bir film yıldızı olmuştu. Eddie Fisher'ın en yakın dostu, yapımcı Mike Todd'un 1958 yılında bir uçak kazasında ölmesi üzerine, Todd'un dul kalan eşi ünlü film yıldızı Elibateh Taylor'ı avutması nedeniyle bir anda gazete manşetlerinin bir numaralı konusu haline gelen Fisher, 1959 yılında eşi Reynolds'tan boşanarak Taylor ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, Taylor'ın, ''Kleopatra'' filminin çekimlerinde tanıştığı ünlü film yıldızı Richard Burton'a aşık olması üzerine ancak 5 yıl sürmüş ve Fisher'dan boşanan Taylor, Burton ile evlenmişti. Yaptığı evlilikler nedeniyle kazandığı kötü şöhretten bir türlü kurtulamayan Fisher, ünlü film sanatçısı ve şarkıcı Connie Stevens ile evlenmiş, bu evlilikten de 2 kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak Stevens'tan da boşanan Fisher, ölmeden önce 2 evlilik daha yapmıştı. Rol aldığı 1960 yapımı ''Butterfield 8'' adlı bir filmdeki rolüyle bir Oscar ödülü de kazanan Fisher, Taylor'dan boşandıktan sonra bir anda komedyenlerin gösterilerinde yaptıkları esprilerin başlıca konusu haline gelen Fisher, kendisini uyuşturucuya kaptırmış ve altın çağlarındayken elde ettiği 20 milyon dolarlık servetin büyük bir kısmını kumar ve uyuşturucu nedeniyle kaybetmişti.