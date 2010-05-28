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Dünya

'Pontus iddiası tarihi saptırma'

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da düzenlenen sözde Pontus Soykırım Anma Günü'nü tarihi gerçeklerin saptırılması olarak değerlendirdi.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da geçen hafta düzenlenen sözde "Pontus Soykırımı Anma Günü" etkinliklerinin, tarihi gerçeklerin saptırılmasından ibaret olduğunu belirtti.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan Parlamentosunun 24 Şubat 1994 tarihinde kabul ettiği yasa ve bu çerçevede bu yıl da geçen hafta düzenlenmiş olan "sözde 'Pontus Soykırımı Anma Günü' etkinliklerinin, tarihi gerçeklerin saptırılmasından ibaret" olduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:


"Tarihin tahrifine dönük bu gibi faaliyetler, her iki ülke siyasi liderliğinin Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırılmasına yönelik ortak iradesiyle yaratılmaya çalışılan işbirliği ortamının ruhuna da aykırıdır." 

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