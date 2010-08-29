Ponpon kızlara Başbakan yasağı!

T24

Dünya Şampiyonası boyunca her maçın molalarında ve devre aralarında Ankara'da gösteri yapan Ukraynalı 10 kız, Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelmesiyle birlikte sansüre uğradı.Türkiye - Rusya maçında seyircileri coşturan ve danslarıyla büyüleyen 10 Ukraynalı kız bu gelişme üzerine gösterilerini gerçekleştiremedi.