Ponpon kızlara Başbakan yasağı!

T24 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda bu akşam Türkiye ile Rusya arasında oynanan maçta ponpon kızlar, Başbakan'ın karşılaşmayı izlemeye gelmesi nedeniyle sahneye çıkarılmadılar.
Dünya Şampiyonası boyunca her maçın molalarında ve devre aralarında Ankara'da gösteri yapan Ukraynalı 10 kız, Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelmesiyle birlikte sansüre uğradı.
Türkiye - Rusya maçında seyircileri coşturan ve danslarıyla büyüleyen 10 Ukraynalı kız bu gelişme üzerine gösterilerini gerçekleştiremedi.12 Dev Adam Rusya'yı 65 -56 yendi, tıklayınız...