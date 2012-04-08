'Pomza, Türkiye'nin cari açığını bile kapatabilir!'

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Pomza Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lütfullah Gündüz, ”Dünya pomza rezervinin yüzde 45’ine sahip Türkiye, pomzayı farklı endüstriyel alanlarda değerlendirmesi halinde elde edilecek gelirle cari açığı dahi kapatabilir” dedi.

Prof. Dr. Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, diş macunundan tarıma, savunma sanayinden inşaat sektörüne kadar birçok sektörün hammaddesi olan pomza taşı dünya rezervlerinin yüzde 45’inin Türkiye’de bulunduğunu söyledi.

Pomzanın yaygın alan olarak yapı sektöründe kullanıldığını ifade eden Gündüz, ”Özellikle binaların yapımında değerlendirilen ve blok elemanı olarak bilinen tuğla yapımı, briket tarzı malzemelerin yapılmasında ağırlıklı olarak pomzanın değerlendirildiğini görmekteyiz” diye konuştu.

Pomzanın 250’nin üzerinde ayrı sektörde değerlendirildiğini ifade eden Gündüz, pomzanın en hassas kullanım yerlerinin başında savunma sanayinin geldiğini kaydetti.

Kimya sektöründe çok geniş bir alanda pomza kullanıldığını da belirten Gündüz, ”Bugün kullandığımız diş macunlarının büyük bir çoğunluğunda pomza taşı beyazlatıcı hammadde olarak yer alıyor” şeklinde konuştu.

Avrupa’da belediyelerin bir kısmının içme sularının arıtılmasında pomzayı ana filitrasyon malzemesi olarak değerlendirdiğini de vurgulayan Gündüz, ziraat sektöründe topraksız tarımın çok önemli olduğu koşullarda seracılıkta, çölleşmiş bölgelerde toprak yerine pomza kullanıldığına dikkati çekti.

Gündüz, Türkiye’nin en büyük sıkıntılarının başında cari açığın geldiğini de belirterek, ”Dünya pomza rezervinin yüzde 45’ine sahip Türkiye, pomzayı farklı endüstriyel alanlarda değerlendirmesi halinde elde edilecek gelirle cari açığı dahi kapatabilir. Pomza, endüstride farklı alanlarda değerlendirildiği takdirde çok önemli bir katma değer sağlayacak ve tek başına cari açığın kapatmasını sağlayacaktır”diye konuştu.