Pompeo'nun 'yaptırım' açıklamasına dolar/TL ne tepki verdi?

Dün akşam saatlerinde yüzde 2'ye varan düşüşle 5.66'ya kadar gerileyen dolar/TL yeni günde dalgalı seyretti, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'yaptırımlar kalkabilir' açıklamasıyla dolar/TL 5.55'e çekildi.

Kur bu sabah saatlerinde en düşük 5.6666, en yüksek 5.7171 seviyesini gördü. Kur dün 5.66 ile 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.



ABD'li Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasıyla önemli bir risk unsurunun ortadan kalkması ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde normalleşmenin kurun dün yüzde 2'ye varan düşüşünde etkili olduğu belirtiliyor.



Akşam saatlerinde ise Dolar/TL, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun "Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar konusunda kısa sürece karar vereceğiz" açıklaması sonrası gün içi en düşük seviyesi olan 5.55'e geriledi.



Pompeo'nun İran petrolü konusunda Türkiye ile ilerleme sağlandığını belirtmesiyle Borsa'da Tüpraş hisseleri yüzde 2'nin üzerinde prim yaptı.