“Pompeo'nun geliş sebebi belli oldu”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara ziyaretinde Türkiye’de tutuklu olan ABD konsolosluğu çalışanları ve ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Türkiye’de tutuklu ABD konsolosluk çalışanları ile ABD vatandaşları da serbest kalmalı” mesajını iletti.

Serkan Gölge de listede

Pompeo, dün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye’de tutuklu bulunan NASA uzmanı Serkan Gölge ile ABD konsolosluğu çalışanları Metin Topuz, Hamza Uluçay ve ev hapsinde bulunan Nazım Mete Cantürk’ün serbest bırakılması talebini yineledi. ABD kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pompeo, Erdoğan ve Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye’de tutuklu bulunan ABD konsolosluğu çalışanlarının aileleriyle görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Pompeo, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile haksız şekilde tutuklu bulunan Dr. Serkan Gölge ve diğer ABD vatandaşları ile ABD misyon çalışanları konusunu görüşmüştür” dedi.

Çavuşoğlu ise Brunson’ın tutukluluğu nedeniyle ABD’nin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili “Yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım ya da benzer şeyler olmaması konusunda hemfikiriz. Yaptırımlarla ilişkileri nereye götüreceksiniz. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler bir yere gitmez” dedi. Çavuşoğlu, Fethullah Gülen ile ilgili en son delilleri ABD Adalet Bakanlığı’na ulaştırdıklarını görüşmede anımsattıklarını, bu konuda da Amerikan tarafına adımlar atmaları gerektiğini söylediklerini bildirdi.

‘Yaptırımlar kalkacak’ sinyali

Pompeo’nun ABD ’li rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmasının ardından Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar konusunda kısa sürede karar vereceklerini ve bazılarının kaldırılabileceğini ifade ettiği ifade edildi.