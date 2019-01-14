Pompeo'dan Veliaht Prens Bin Selman'a: Kaşıkçı'nın katilleri sorumlu tutulmalı

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmede 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin "sorumlu tutulması" gerektiğini söyledi.

CNN International'ın aktardığına göre Pompeo, Bin Selman ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına konuştu. Pompeo, "Sanırım Trump hükümeti beklentimizin bu suça karışan herkesin sorumlu tutulması olduğunu gösterdi, bu yüzden görüşmemizde insan hakları sorunları hakkında konuştuk" dedi.

Pompeo Suudi Arabistan'ın ardından Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.