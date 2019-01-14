Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Trump, yaptırımlardan bahsediyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump’ın “Kürtleri vurmaları halinde Türkiye’yi ekonomik açıdan çökerteceğiz” açıklamasıyla ilgili konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti. Trump, Kürtlerden de Türkiye'yi tahrik etmemelerini söylemişti.

Trump'ın açıklamalarını yorumlayan Pompeo da şunları söyledi:

“Trump'ın Türkiye'ye ilişkin attığı tweet, Başkan'ın Suriye'den geri çekilme kararında değişiklik anlamına gelmiyor. Başkan Trump'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamasını kendisine sormanız gerekli, yaptırımlar veya buna benzer şeylerden bahsettiğini varsayıyorum. Trump yönetimi, Türklerin Kürtlerin arkasından gitmemeleri gerektiği konusunda oldukça tutarlı. (Kürtler için güvenli bölge) Sınırın korunması konusunda yolları tartışıyoruz."