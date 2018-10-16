Pompeo Kaşıkçı için Türkiye'ye gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasına girdikten bu yana haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye gideceği belirtildi.

Beyaz Saray'a bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen Pompeo'nun bu ziyaretinin ardından Türkiye'ye de uğrayacağını söyledi. Sözcü, "Türk yetkililerin, Suudi Arabistan hükümetinin tam ve şeffaf desteğiyle birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütmeleri ve soruşturmanın sonucunu resmi olarak yayınlamaları son derece önemli" dedi.

Anadolu Ajansı da Pazartesi akşamı geçtiği haberde Pompeo'nun, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı olayına ilişkin yapacağı görüşmelerin ardından 17 Ekim Çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini yazdı. Haberde Türkiye temasları kapsamında Pompeo'nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği de ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile Kaşıkçı olayı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra, Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Selman ile görüşmek üzere derhal Suudi Arabistan'a gönderme kararı aldığını belirtmişti.

Alabama eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuyla ilgili açıklama yapan Trump, Pompeo'yu Suudi Arabistan'a "ilk elden neler olduğunu, onların ne bildiğini ve nelerin gerçekleştiğini öğrenmek" için gönderdiğini söyledi. Trump bu açıklamasında Pompeo'nun olası Türkiye ziyareti için "Türkiye'ye gidebilir de gitmeyebilir de" dedi. Trump, "Hepsiyle birlikte buluşabilir, ancak biz neler olduğunu öğrenmek istiyoruz ve neler olduğunu bulmak için de o kendisi gerekli talimatları aldı" diye konuştu.

Konsolosluktaki inceleme sona erdi

Türk ile Suudi yetkililerden oluşan ortak çalışma grubunun Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundaki incelemeleri ise sona erdi. Reuters'in geçtiği habere göre Pazartesi akşam saatlerinde konsolosluk binasına giren Türk ve Suudi yetkililer, dokuz saatlik bir incelemenin ardından Salı sabaha karşı konsolosluk binasından çıktı.

Ortak çalışma grubunun yetkilileri incelemelerini yaparken CNN International, Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta öldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etti. CNN'e konuşan iki kaynak, hazırlanma aşamasında olan raporda Kaşıkçı'nın "ters giden bir sorgu" sırasında öldüğünün kabul edildiğini kaydetti. Kaynaklar, asıl amacın, Kaşıkçı'nın Türkiye'den kaçırılması olduğunu ancak işlerin planladığı gibi gitmediğini belirtti.

2 Ekim’de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmiş, ancak kendisinden daha sonra haber alınamamıştı. Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın Suudi istihbarat görevlileri tarafından öldürüldüğüne inanıyor. Ancak bu suçlamayı reddeden Riyad, bunun aksi yönünde inandırıcı bir kanıt sunmadı.

AFP,rtr,DW/DÇÜ,BÜ

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