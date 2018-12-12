Pompeo: Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olanlar hakkında işlem yapılacak

Mahmut Can Emir, (DHA) - Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, soruşturmanın sürdüğünü ve ABD\'nin Kaşıkçı cinayeti ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.