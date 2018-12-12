Pompeo: Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olanlar hakkında işlem yapılacak
Mahmut Can Emir, (DHA) - Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, soruşturmanın sürdüğünü ve ABD'nin Kaşıkçı cinayeti ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi
12 Aralık 2018 19:52
Mahmut Can Emir, (DHA) - Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, soruşturmanın sürdüğünü ve ABD\'nin Kaşıkçı cinayeti ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.
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