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Dünya

Pompeo duyurdu: ABD'den Sudan'a ilk resmi uçuş gerçekleşti

25 Ağustos 2020 14:06

Diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi direkt uçuşu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo  yaptı. Pompeo, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İsrail'den Sudan'a yapılan ilk resmi direkt uçuşta olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız" dedi.

İsrail ile diğer Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için çıktığı Ortadoğu turu kapsamında İsrail'deki temaslarını tamamlayan Pompeo, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanından Sudan'a hareket etti. Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Sudan'a yapılan ilk resmi direkt uçuşta olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız" ifadesini kullandı.

Sudan ziyareti sırasında Pompeo'nun Başbakan Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ile görüşmesi bekleniyor. Pompeo'nun ziyaretinde Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor.

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