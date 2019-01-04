Pompeo, ABD'nin Suriye'deki misyonunu açıkladı: Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamak

T24

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ilk yaptığı açıklamanın aksine Suriye’deki ABD askerlerinin geri çekilmesinin birkaç ay sürebileceğini söyledi. Pompeo, ABD askerleri Suriye’den çekilse de Trump yönetiminin IŞİD’le ve İran’ın ‘terör eylemleriyle’ mücadeleyi sürdüreceğini ekledi.

Pompeo'nun ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili kullandığı "Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamanın önemi, Suriye'de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD'nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır" sözleri ise Türk medyasında tepki çekti.

"Hâlâ orada tutulan Amerikalılar var;

Türklerle görüşmeler devam ediyor”

NewsMax televizyonuna konuşan Pompeo, Türkler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte ‘üzerinde çalışılması gereken çok şey olduğunu’ ifade ederek, “Amerikalıların önemsediği, Amerikalıları güvende tutan başlıklarda çok destekleyici oldular” dedi. Pompeo, şöyle devam etti:

“Gerçekten kaygılandığımız başka başlıklar da var. Hala orada tutulan Amerikalılar var. Türklerle görüşmeler devam ediyor.”

AA: Skandal Türkiye açıklaması

ABD’nin başkenti Washington’daki Dışişleri Bakanlığı’nda John Bahman’ın sorularını yanıtlayan Pompeo’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye konusundaki talimatlarının yerine getirilmesine dair şu sözleri ise Türkiye medyasının AKP’ye yakın kanadında tepki çekti:

"Bunları tüm cephelerde yerine getireceğiz. Sadece çekilme değil, Başkan'ın ortaya koyduğu diğer tüm unsurlar: Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamanın önemi, Suriye'de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD'nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır."

Anadolu Ajansı, Pompeo’nun, ‘Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamak’la ilgili ifadelerini ‘skandal’ olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'ye gideceğini hatırlatan Pompeo, "ABD için iyi sonuçlar elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimi ile çalışmamız gereken çok alan var" diye ekledi.

*Kaynak: Newsmax