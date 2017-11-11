Pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 46 yaşındaki Ali Doğrul, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cici Baba Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta yürüyen Ali Doğrul\'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Doğrul, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi\'ne kaldırdı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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