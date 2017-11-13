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Pompalı tüfekli saldırı güvenlik kamerasında

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bankta oturduğu sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Yaşar Hatun yaralandı

13 Kasım 2017 11:43

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, bankta oturduğu sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Yaşar Hatun yaralandı. Saldırı anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Sevgi Yolu üzerinde meydana geldi. Yaşar Hatun, bankta oturduğu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi arkasından gelip elindeki pompalı tüfeği ateşledi. Sağ bacağından vurulan Hatun, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hatun\'u Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hatun, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Hatun\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken. polis soruşturma başlattı.
Öte yandan, saldırı olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın arkadan yanaştığı ve tetiğe basıp koşarak uzaklaştığı yer alıyor.

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