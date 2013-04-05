Pompalı tüfekle oto galeriyi basan saldırgan intihar etti



İstanbul’un Kadıköy ilçesinde eski kayınpederine ait oto galeriyi basan silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Operasyon için içeriye giren Özel Harekat polisleri, saldırganın cesediyle karşılaştı. Zanlının intihar ettiği belirtildi.

Kadıköy ilçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerindeki Ortaklar İş Merkezi'nin giriş katında bulunan bir otomobil galerisine giren Aydın Zaman isimli silahlı bir kişi, etrafa rastgele ateş açtı.

Pompalı tüfekli saldırgan, içeride bulunan üç kişiyi dışarıya çıkarttı.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, cadde de çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin bahçesine de keskin nişancılar yerleştirildi.

Aydın Zaman’ın teslim olması yönündeki ikna çabaları sonuç vermeyince operasyon kararı alındı.

Oto galerinin camlarını kıran Özel Harekat polisleri, daha sonra galerinin içerisine girdi.

Polisler, galeride galeride Aydın Zaman'ın cesediyle karşılaştı. Zaman'ın pompalı tüfeğiyle intihar ettiği belirtildi.

Operasyonun ardından Fahrettin Kerim Gökay Caddesi trafiğe açıldı.

Aydın Zaman’ın otomobil galerinin sahibi olan Arif Ekşi’nin damadı olduğu öğrenildi. Olayın ardından Ekşi'nin kızı ve damadı da oto galeriye geldi.