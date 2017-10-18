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Pompalı tüfekle vurup kaçtı, mezarlıkta yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde R

18 Ekim 2017 19:40

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde R.Ş., alacağını istemek için buluştuğu H.C.\'yi otomobilde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kaçan R.Ş., mezarlıkta saklanırken yakalandı. 
Olay, dün gece merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. 29 yaşındaki R.Ş., telefonla konuşup Pınarbaşı Otoparkı önünde buluştuğu 35 yaşındaki H.C.\'den alacağı olan parayı istedi. Ancak H.C., parasının olmadığını, borcunu daha sonra ödeyeceğini söyleyerek birlikte geldiği arkadaşı T.K. ile geldikleri otomobile bindi. Bunun üzerine R.Ş., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği otomobile doğrultup ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, H.C.\'nin başına isabet etti. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası T.K., yaralı arkadaşını otomobille Bursa Devlet Hastanesi\'ne bırakıp kaçtı. Tedaviye alınan H.C.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
MEZARLIKTA YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, H.C.\'yi hastaneye bırakıp kaçan otomobil sürücüsü T.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. T.K.\'nın ifadesi doğrultusunda ekipler, R.Ş.\'nin Pınarbaşı Mezarlığı\'nda saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, R.Ş.\'yi bir mezarın başında, olayda kullandığı tüfekle gözaltına aldı.

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