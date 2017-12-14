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Pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi böyle etkisiz hale getirildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirtilen Cuma Ali Ş

14 Aralık 2017 18:03

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ\'de, çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirtilen Cuma Ali Ş., özel imar tadilatı isteği kabul edilmeyince belediyenin önüne pompalı tüfekle giderek havaya ateş etti. Bir süre yanına kimseyi yaklaştırmayan şüpheli, polislerin müdahalesi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Cuma Ali Ş. Sultangazi Belediyesi\'ndeki imar müdürlüğünde oturduğu bina ile ilgili düzenleme yapmak istediğini bildirdi, ancak bu isteğe olumsuz yanıt aldı. Sinirlenerek tepki gösteren bu kişi kısa süre sonra elinde bir av tüfeği ile bugün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Belediyesi önüne gelerek rastgele havaya ateş açmaya başladı. Kısa sürede bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Cuma Ali Ş.\'ye elindeki silahı bırakarak teslim olmasını istedi. Ancak kimseyi yanına yaklaştırmayan Cuma Ali Ş.\'yi, Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu\'ndan bir görevli arkasından yaklaşarak etkisiz hale getirdi. 
Şüphelinin Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu sürüyor. Belediye önündeki o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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