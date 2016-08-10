Pompalı tüfekle dehşet saçtı; 1 ölü, 5 yaralı

Erzurum'da iş yeri basmak suçundan aranan Serkan K., sıkıştırılınca pompalı tüfekle ateş açarak polise direndi. 5 polisi yaralayan Serkan K., motosikletini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan Serkan K. öldü.



İddiaya göre dün akşam bir iş yerini basan Serkan K., polis tarafından aranmaya başladı. Bugün saat 11.00 sıralarında motosikleti ile giderken durdurulmak istenen Serkan K. kaçtı.



DHA'nın haberine göre; Serkan K.'yi yakalamak için tüm ekipler seferber oldu. Merkez Çiftlik Mahallesine kadar ekipler tarafından takip edilen Serkan K., burada çembere alındı. Motosikletinden inerek bu kez yaya olarak kaçan ve elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş eden Serkan K. mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı.

Mahalleli kazma kürekle sokağa çıktı

Kadın ve çocuklar evlere girerken, bazı erkekler 'FETÖ'cülerin baskın yaptığını düşünerek kazma ve küreklerle polise yardıma geldi.



Yaklaşık 2 saat boyunca meydanda polis tarafından ikna edilmeye çalışan Serkan K.'nın rastgele ateş açması sonucu polis otosunun lastiği patladı, ayrıca saçmalar bir evin duvarına isabet etti.

Serkan K., olay yerine çağrılan Özel Harekat Polisleri tarafından Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Büyükbaş Hayvan Tesisleri önünde vurularak etkisiz hale getirildi.



Durum ağır olan Serkan K. ile yaralı 5 polis memuru olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ameliyata alınan Serkan K. tüm çabalara karşın yaşamını yitirdi. Yaralı polisler ise tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.