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Pompalı tüfekle banka soygunu BURSA (A.A)

26 Aralık 2011 20:05

-Pompalı tüfekle banka soygunu BURSA (A.A) - 26.12.2011 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir banka şubesine giren şüpheli, pompalı tüfekle havaya bir el ateş ettikten sonra bir miktar parayı alıp kaçtı. Alınan bilgiye göre, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kırmızı renkli plakasız motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kasklı şüpheli, elindeki pompalı tüfekle burada bulunan özel bir bankanın şubesine girdi. Pompalı tüfekle havaya bir el ateş eden şüpheli, görevlilerden topladığı bir miktar parayı alıp, aynı motosikletle olay yerinden kaçtı. Bu sırada, kaskını şubede düşüren şüphelinin, bir süre banka görevlileri tarafından araçla takip edildiği, ancak izini kaybettirdiğini öğrenildi. Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, yeşil yağmurluk giydiği, top sakallı ve yuvarlak yüzlü olduğu belirlenen şüpheliyi arıyor. Banka çalışanlarının yaptığı hesap incelemesinin ardından şüphelinin, yaklaşık 26 bin avro, 30 bin dolar ve 60 bin lira dolayında parayı çalarak kaçtığı tespit edildi.

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