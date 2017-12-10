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Pompalı tüfekle ateş ederek ağaçları devirdi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'ndan emekli olan A

10 Aralık 2017 18:24

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı\'ndan emekli olan A.K. pompalı tüfekle ardı ardına ateş ederek ince gövdeli ağaçları devirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı\'ndan emekli olan A.K. pompalı tüfekle ardı ardına ateş ederek iki ağacı devirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. A.K. pompalı tüfekle ince gövdeli bir ağaca ateş ederek ağacı devirirken görüntüleri çeken kişi ise, \"Kesim motoru olmadan harika gidiyor\" diyerek destek verdi. Bir başka görüntüde ise A.K. yine aynı yerde ateş ederek bir ağacı daha deviriyor. Belediyenin Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı\'ndan emekli olan bir kişinin ağaçları ateş ederek devirmesine anlam verilemedi.

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