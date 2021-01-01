Pompalı tüfeğini temizlerken kendini vurdu!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki, Abdulkadir Erke, pompalı temizlemeye çalıştığı pompalı tüfeğinin , ateş almasıyla bacağından yaralandı.



Sabah saatlerinde Nusretiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdulkadir Erke, kendisine ait pompalı tüfeğinin bakımını yaparken, yanlışlıkla tetiğe dokundu ve tüfekten çıkan saçmalar sağ bacağına isabet etti.



Kanlar içerisinde kalan Abdulkadir Erke, yakınlarının çağırdığı ambulansia Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavisine başlanılan Erken’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)